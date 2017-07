publié le 31/07/2017 à 11:27

"On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est r'perdu d'vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé"... Voici les paroles qui accompagnent très souvent les Français à la simple évocation du nom de Jeanne Moreau, disparue le 31 juillet 2017.



Les plus anciens et les cinéphiles reconnaîtront là les paroles de la chanson qu'elle entonne dans Jules et Jim de François Truffaut. Cette chanson écrite pour la comédienne qui se séparait sans arrêt de son compagnon, Jean-Louis Richard, a été intégrée au film par le célèbre réalisateur à sa demande. Le Tourbillon de la vie allait finalement si bien dans l'intrigue du long-métrage.

"Puisque je vous dis que c'était une chanson écrite 7 ans avant pour Jean-Louis et moi !, répondait-elle à des confrères de Libération en 2002. Le Tourbillon n'avait rien à voir avec Jules et Jim, mais ça collait avec l'ambiance du film, une femme qui hésite entre les hommes, et décide de les aimer tous."



Ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder ce film ont aussi une histoire avec cette chanson devenue culte à la télévision le 17 mai 1995. Vanessa Paradis ouvre le Festival de Cannes. elle est accompagnée par une simple guitare grattée par Jean-Félix Lalanne et elle s'adresse dans une émotion toujours aussi vive aujourd'hui à la présidente du jury : Jeanne Moreau, assise au premier rang. Cette dernière entamera un duo bouleversant avec la jeune chanteuse. Un moment mythique de l'histoire du festival et un duo impromptu devenu l'un des plus beaux de la chanson française.

> VANESSA PARADIS & JEANNE MOREAU Le Tourbillon de la Vie (Cannes 1995)