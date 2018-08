publié le 20/08/2018 à 20:34

C'est sans doute la voiture de l'agent 007 la plus célèbre de sa collection. La DB5 d'Aston Martin, ses lignes souples et sa couleur argentée, ont fait rêver les amoureux des automobiles depuis plus de 50 ans.



Observée sur grand écran dans Goldfinger, GoldenEye, Skyfall et même Spectre, l'Aston Martin DB5 va être de nouveau fabriquée. Comptez plus de 3 millions d'euros pour vous offrir l'une des 25 voitures qui seront recréées. Il faudra sans doute payer un peu plus si vous désirez obtenir le seul modèle qui sortira avec la couleur Silver Birch des films.

Détail supplémentaire pour faire craquer les multimillionnaires parmi nos lecteurs : des gadgets du film seront implémentés dans ces nouveaux modèles. Vous pourrez notamment faire pivoter votre plaque minéralogique. En revanche, pas d'informations sur un éventuel lance-missiles, radar vintage ou siège éjectable... La livraison des premiers modèles est attendue en 2020.

> Goldfinger (1964) - Aston Martin DB5