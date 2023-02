Hugh Jackman ("The Son") sur RTL : "Ma carrière a dépassé toutes mes attentes"

Hugh Jackman et Zen McGrath dans "The Son"

The Son est le second film du dramaturge français Florian Zeller, adapté de l'une de ses pièces de théâtre. Hugh Jackman y incarne un brillant avocat, Peter, à qui tout semble réussir. Mais il va se retrouver confronter à la dépression de son fils de 17 ans, issu de son premier mariage. Ce long-métrage aborde les ravages provoqués par un divorce, de la place du père, des parents, de ce sujet presque tabou de la dépression adolescente.

"Ce n'est pas ma propre histoire, mais je connais des gens très proches qui ont connu des choses très analogues. Je reconnais ces sensations d'effroi, d'impuissance lorsqu'on est parent et qu'on ne maîtrise pas la situation avec ses propres enfants. Ce sont des situations extrêmement douloureuses. On veut aider les enfants à sortir de la dépression ou de leurs autres problèmes, et on n'y arrive pas", explique-t-il au micro de RTL.

Le père de Hugh Jackman est décédé à la fin du tournage. A-t-il vu, dans l'achèvement de ce long métrage, une sorte de thérapie ? "Je suis en thérapie depuis quelque temps. Le fait d'être acteur est une forme de thérapie en soi, comme le fait d'aller voir des films. La mort de mon père n'était pas inattendue, il était malade. Mais son décès s'est produit au moment où l'on tournait les scènes les plus intenses. Les producteurs m'ont demandé si je souhaitais prendre un peu de temps pour moi-même. Qu'aurait dit mon père ? J'ai dit, 'non non, je ne lâche pas le projet'. J'ai vécu mes propres émotions dans le film. Cette douleur-là apparaît à l'écran, je pense."

"Il faut être à l'aise avec l'idée d'être mal à l'aise"

Dans ce film, Hugh Jackman est autant le père que le fils. "Nous sommes tous les enfants de nos parents. Nous vivons avec l'héritage de notre éducation. Un des thèmes concerne le traumatisme intergénérationnel. Mon propre personnage a connu sa propre enfance difficile, la mort de sa mère, un père dur. Il a dépassé tout cela à travers à sa carrière professionnelle. Mais on voit toutes les traces qu'il traîne et la difficulté qu'il a avec son propre fils".

L'acteur est père de deux enfants, avec une carrière incroyable. Mais arrive-t-il à mener tout de front ? "C'est un combat de tous les jours. Ma femme est très attentive. En tant qu'acteur, ma carrière a dépassé toutes mes attentes. J'adore mon métier, mais il faut trouver le juste équilibre", indique celui qui a pour mentor Anthony Hopkins (qui joue dans le film) en tant qu'acteur et qu'homme. "Tout le monde a envie de faire les choses mieux que ses propres parents. Mais inévitablement, on retombe dans ses travers. C'est un peu universel", poursuit-il.

Sa carrière est d'une richesse infinie. Hugh Jackman joue, interprète des rôles très différents et chante. "Ce qui me plait, c'est la variété, la diversité. Tout est difficile, mais je ne veux pas choisir la solution de facilité. Quand j'ai un petit peu peur, cela fait sortir le meilleur de moi-même. J'ai aussi le luxe de choisir les rôles qui me plaisent. Et je prends ceux qui vont au fond de moi-même [...] Il faut être à l'aise avec l'idée d'être mal à l'aise. J'ai fini par le comprendre, et c'est ça qui me maintient en vie".

