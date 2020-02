publié le 06/02/2020 à 15:00

Même les stars sont désemparées lorsque leurs chers têtes blondes passent de l'enfance à l'adolescence ! Étape charnière que toutes les familles traversent... "Je croyais qu'avec le métier que je fais je resterais cool aux yeux de mes enfants... mais pas du tout ! Ils ont honte quand je vais les chercher à l'école. (...) On en a discuté avec Omar Sy et il a le même problème !" confie François Damiens, invité de Stéphane Bern ce jeudi en compagnie de Bérénice Bejo.

Si les deux comédiens acceptent de se livrer ainsi, c'est parce qu'ils viennent nous parler d'un très joli film, Le Prince oublié, qui traite justement du sujet. Dans ce conte réalisé par Michel Hazanavicius, un père (joué par Omar Sy) se fait "voler la vedette" dans les histoires qu'il raconte à sa fille par le beau gosse du collège... belle métaphore pour un film qui mêle habilement l'intime et l'épique. L'occasion pour les invités de nous en dire un peu plus sur leur propre enfance, la manière dont ils se comportent en tant que parents et leur bonheur de se retrouver sur un plateau 15 ans après OSS 117: Le Caire nid d'espions.

Le Prince oublié, de Michel Hazanavicius, avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala... sortie le 12 février 2020.

Le Prince oublié Crédit : Omar Sy

"Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire."

> Le Prince Oublié - Bande-annonce officielle HD

