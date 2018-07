publié le 26/07/2016 à 10:04

La légende prend de plus en plus forme. Après un teaser international très mignon, avec la jeune Vaiana, Disney a dévoilé les photos officielles de son prochain film. L'occasion de découvrir qui va accompagner la jeune héroïne, en plus du demi-dieu Maui, qu'on a découvert dans les bandes-annonces. Les spectateurs ont donc un aperçu de la famille de Vaiana : Tui et Sina, ses parents et Tala, sa grand-mère. Selon les descriptions officielles des personnages, on apprend que Vaiana est la fille du chef Tui, qui est protecteur, tandis que sa grand-mère l'encourage à explorer les océans.





Vaiana est d'ailleurs censée succéder son père sur le trône, mais on imagine que ce n'est pas vraiment l'objectif de la jeune femme... Pourtant, sa mère Sina comprend la passion de sa fille pour les océans, même si son père est un peu plus inquiet à ce sujet. Telle une aventurière Disney, il semblerait que Vaiana soit solitaire, enfin qu'elle soit amie d'animaux, mignons, bien sûr. La preuve avec son cochon Pua et le coq Heihei, tous les deux aperçus dans les trailers du film. Sans oublier le crabe géant Lalotai, qui selon sa description est un crabe vaniteux, habitant le royaume des monstres.

En chemin, Vaiaina et ses amis vont rencontrer la tribu des pirates des Kakamoras. Des bonshommes en noix de coco avec des armes en coquillage et des peintures de guerre. Tout ce petit monde vous attend au cinéma le 30 novembre prochain.