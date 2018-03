Cinéma : la saga "Transformers" revient sur grand écran

publié le 28/06/2017 à 03:00

Dix ans après le premier Transformers, le cinquième volet de la saga robotique de Michael Bay arrive ce mercredi 28 juin sur grand écran. Une cinquième aventure qui se déroule au Royaume-Uni, entre Londres et Stonehenge, où les héros partent à la découverte des traces du mythique enchanteur Merlin. Un film "très bien fait", affirme le journaliste Stéphane Boudsocq qui ajoute que " Michael Bay est au cinéma ce que le bulldozer est au véhicule".



À l'affiche également :



Visages, villages, un documentaire de la réalisatrice Agnès Varda et du photographe JR. "De très très belles idées poétiques dans ce film", s'enthousiasme le journaliste Stéphane Boudsocq. Le troisième choix sortie cinéma de Stéphane Boudsocq est Wallay, un film du burkinabè Berni Goldblat. Un long-métrage filmé entre la France et le Burkina Faso, entre deux cultures très différentes.