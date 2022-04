DIAPORAMA - Festival de Cannes 2022 : découvrez les membres du jury présidé par Vincent Lindon

C’est l’acteur français Vincent Lindon qui a été choisi pour être le président du jury de la 75e édition du Festival de Cannes, qui débutera le 17 mai prochain. Entouré de huit jurés, celui qui avait remporté le prix d’interprétation masculine en 2015 pour La loi du marché remettra la Palme d’or à l’un des 21 films de la compétition le samedi 28 mai.



À ses côtés, on pourra notamment retrouver Ladj Ly le réalisateur des Misérables qui avait été sélectionné pour le Festival de Cannes en 2019 et remporté le prix du Jury. Il sera accompagné du scénariste et réalisateur américain Jeff Nichols (Mud : Sur les rives du Mississippi) et du Norvégien Joachim Trier remarqué pour son Julie (en 12 chapitres).

Vincent Lindon sera également épaulé par Rebecca Hall actrice, réalisatrice, scénariste et productrice anglo-américaine. L'actrice suédoise Noomi Rapace, notamment connue en jouant l’audacieuse Lisbeth Salander dans les adaptations cinématographiques suédoises de la trilogie Millenium de Stieg Larsson, fait également partie des jurés.

Enfin compléteront le jury l'actrice italienne Jasmine Trinca (Euforia), la comédienne Deepika Padukone et le réalisateur iranien Asghar Farhadi (Un héros).