"De chaque instant" : Nicolas Philibert plonge dans la formation des infirmiers

Nicolas Philibert avait déjà posé son regard sur l'école avec Être et avoir et sur la Maison de la radio. Le documentariste revient avec son onzième long-métrage : De chaque instant, en salles depuis le 29 août. Une plongée de plusieurs mois avec les élèves infirmiers au centre de formation de la Croix-Saint-Simon, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. C'est après être tombé malade il y a deux ans que l'idée de ce documentaire a germé dans l'esprit de Nicolas Philibert.



"J'ai eu une embolie pulmonaire qui m'a conduit dans un service de soins intensifs. Petit à petit, au fur et à mesure que j'allais mieux, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait autour de moi. Assez vite, l'envie de faire un film qui rendrait hommage aux soignants et en particulier aux infirmiers et infirmières est apparue", se rapelle-t-il.

Au-delà des clichés, Nicolas Philibert a voulu montrer toute la richesse et la complexité du métier. Les personnes qui l’exercent, "ce sont elles qui réconfortent, apaisent, rassurent et sont donc absolument indispensables".

