Claude Lanzmann, un cinéaste engagé jamais dans la demi-mesure

et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/07/2018 à 20:58

Lui-même est une mémoire d'un autre siècle. Il a tutoyé les géants, vécu plusieurs années avec Simone de Beauvoir, passé 30 ans à côtoyer Jean-Paul Sartre... L'homme est parfois décrit mégalomane, il trouve ça injuste. "C'est vrai qu'il m'arrive de dire des choses aimables sur moi-même. Et alors ? Il se trouve que j'ai fait deux ou trois choses dans ma vie."



Difficile de contredire celui qui a mêlé sa vie à aux plus grands soubresauts du XXe siècle. À commencer par la Seconde Guerre mondiale. Élevé par son père après le divorce de ses parents, il n'a pas 20 ans quand il prend le maquis, la résistance en Auvergne, avant de passer des années à recueillir la parole des acteurs de la Shoah, bourreaux et rescapés. Il en tire 9h30 d'une oeuvre magistrale.

Shoah, un film commencé en 1973, achevé en 1985. Mais dont Les quatre sœurs, en salle aujourd'hui est une nouvelle déclinaison, tirée des entretiens réalisés à l'époque avec quatre survivantes, aujourd'hui disparues. Lanzmann c'est un regard intransigeant, un érudit qui ne supporte pas qu'on parle mal ou trop de cette Shoah qu'il connait si bien et qu'il a porté sur grand écran.

Cinéaste engagé, cinéphile insomniaque, un intellectuel. Directeur de la revue Les Temps Modernes, il a la plume aiguisé, qui a affûté son art de la formule à ses débuts, au service de réécriture de France Dimanche. Et ce sens du verbe ne l'a plus quitté. Il l'a d'ailleurs utilisé pour raconter sa vie, si dense, dans ses mémoires intitulés Le Lièvre de Patagonie.

La dispute mais pas la défaite

Jamais dans la demi-mesure, un brin bagarreur. Claude Lanzmann aime la dispute, mais pas la défaite. Il a un ennemi intime : le code de la route. Quand son permis lui a été retiré, il a repassé le code 17 fois pour pouvoir reprendre le volant.



Lanzmann, une silhouette ramassée, comme prête à encaisser les coups. Le plus rude, sans doute, la mort de son fils Félix, emporté par un cancer à 23 ans l'an dernier. Depuis, "j'ai froid dans tout mon corps", confie le nonagénaire qui s'est noyé dans le travail pour ne pas sombrer dans le chagrin.



"Faire des enfants c'est faire des condamnés à mort", lâche le réalisateur, qui ne cesse de clamer son amour de la vie mais son peu de foi dans l'humanité. Et qui regrette parfois le temps épique du siècle dernier, où l'on aimait tant la liberté.