Barbara Shelley, icône du cinéma d'horreur, est morte à l'âge de 88 ans

Crédit : Capture YouTubue/HAMMER FILM PRODUCTIONS / SEVEN

publié le 07/01/2021 à 14:19

Une page de l'histoire du cinéma d'horreur se tourne. L'actrice britannique Barbara Shelley, visage emblématique de la société de production Hammer, s'est éteinte le 4 janvier dernier à l'âge de 88 ans. Selon son agent, l'actrice est morte des suites de la Covid-19.

Comme le rappelle Franceinfo, la carrière de Barbara Shelley, née en 1932, décolle en 1957 avec son premier rôle dans un film d'horreur, Cat Girl d'Alfred Shaughnessy. Elle y interprète une femme possédée par l'esprit d'un léopard. L'année suivante, elle apparaît dans Le sang du vampire de Henry Cass et devient ainsi un visage connu du cinéma du genre.

L'histoire retiendra surtout son rôle dans le classique Dracula, prince des ténèbres, aux côtés de Christopher Lee en 1966. Tête d'affiche de la société Hammer Film Productions, on surnomme Barbara Shelley "Queen Hammer", l'icône de tout un genre de cinéma. Dès la fin des années 1960, l'actrice se tourne vers le petit écran et apparaîtra dans de nombreuses séries comme la première version de Doctor Who en 1984.