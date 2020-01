publié le 16/01/2020 à 15:00

Il y a 20 ans, lorsque le réalisateur Arnaud Viard (Clara et moi, Arnaud fait son deuxième film) découvre le premier livre d'Anna Galvada, un recueil de nouvelles intitulé Je voudrais que quelqu'un m'attend quelque part, il est immédiatement séduit et imagine le très beau film qu'il pourrait en tirer. En 2010 le scénario est prêt... mais aucun producteur de l'époque ne veut le suivre ! Et tant pis si le livre s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires et a bouleversé des lecteurs du monde entier...

Heureusement, le réalisateur ne baisse pas les bras et en 2017 le projet trouve son financement, son acteur principal (Jean-Paul Rouve) et le tournage peut enfin commencer en Bourgogne, terre natale du metteur en scène. Un tournage joyeux malgré la gravité du propos, comme l'expliquent Arnaud Viard et Alice Taglioni (alias Juliette, la sœur de Jean-Paul Rouve dans le film), tous deux invités de Stéphane Bern ce jeudi. Ensemble ils reviennent sur les deux grands thème du film: la famille et les rêves que l'on a pas concrétisé... mais auxquels il ne faut jamais renoncer !

Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, d'Arnaud Viard, Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe, Camille Rowe, Elsa Zylberstein... 1h29, sortie en salles le 22 janvier 2020.

"Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.

Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…"

