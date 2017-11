publié le 24/11/2017 à 18:21

Si les duos comiques ont toujours eu pignon sur rue, en voici un d’un nouveau genre. Constance, humoriste, s’allie à Marie Reno, musicienne. La première ne vous est peut-être pas inconnue, puisqu’elle a joué le spectacle Partouze Sentimentale durant toute une année à la Comédie de Paris.



La revoilà donc, mais pas seule, dans Gerbes d'amour, un spectacle à la mise en abyme délirante. Le pitch : Constance, suite à un burn out, remonte sur scène malgré la réticence de ses médecins. Grillée dans le milieu très fermé du stand-up, elle s’attaque à la chanson avec Marie Reno, une musicienne catholique qui opine toujours du chef.

S’ensuit une endiablée séries de sketchs avec des personnages plus décalés les uns que les autres, le tout au rythme de chansons originales. Ensemble, elles ne craignent aucun tabou, comme peut en témoigner le public du Grand Studio RTL Humour, pour qui elles ont joué deux extraits de leur spectacle.





"C’est un duo impertinent, qui aborde des sujets délicats et qui sont le plus souvent traités dans la rubrique faits divers des journaux" confie Constance au Courrier Picard. Un spectacle humoristico-musical haut en couloir à découvrir au Grand Point Virgule, à Paris.



Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15 heures et à 23 heures.