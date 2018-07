publié le 24/02/2017 à 17:30

C'est un nom de plus en plus connu. Nadia Roz, jeune comédienne, est venue dans Le Grand Studio RTL Humour pour y présenter deux séquences de son spectacle Ça fait du bien, qu'elle joue actuellement au Théâtre Trévise dans le 9e arrondissement de Paris. Un one-woman-show dans lequel elle interprète une galerie de personnages tous plus hilarants et attachants les uns que les autres.



Cette passionnée de scène a plus d'une corde à son arc. Aussi à l'aise face à un public qu'à une caméra, elle affiche un CV télévisuel déjà conséquent. Son nom apparaît aux génériques de séries aussi variées que Commissariat central sur M6, Workingirls sur Canal + et Les Ravis de la crèche sur 6ter.

Alors qu'elle alterne entre ses dates de tournée et ses dates au Trévise, Nadia Roz commence aussi une carrière au cinéma. Elle révèle sur le plateau du Grand Studio RTL Humour avoir tourné dans Les Nouvelles aventures de Cendrillon, un film de Lionel Steketee qui sortira en octobre prochain avec Marilou Berry et Josiane Balasko. Elle y interprète Blanche-Neige, qu'elle campe également dans son spectacle. Un projet qui semble en appeler d'autres : "Je suis en train de lire des trucs très chouettes qu'on m'a proposés, mais je ne peux pas trop en parler." 2017 commence décidément sous de bons hospices pour la jeune comédienne.

Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15h et à 23h.