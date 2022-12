VIDÉO - "Zone Interdite" : le projet fou du nouveau parc de loisirs provençal "Rocher Mistral"

C'est Le Puy du fou provençal. Rocher Mistral, dans les Bouches-du-Rhône, entre Aix-en-Provence et Arles. Ce parc culturel et patrimonial ouvre ses portes au public. Un site dédié à la région, ses traditions, son histoire. Pour Zone Interdite, le château de La Barben a ouvert ses portes durant plusieurs mois et jusqu'à l'inauguration du parc de loisirs.

En coulisses, nous rencontrons l'heureux propriétaire Vianney d'Alençon, jeune entrepreneur de 35 ans. Lorsqu'il a acheté le domaine vieux de plus de mille ans, son ambition folle était de le restaurer. Le chantier pharaonique aura nécessité des mois de travail, l'aide d'une centaine d'artisans et d'ouvriers et un budget de trente millions d'euros.

En ramenant le domaine décrépi de La Barbern à la vie, il a sauvé une partie le patrimoine de sa région. Son but est de raconter la Provence grâce à des spectacles grandioses faisant appel à une équipe de bénévoles et de comédien surmotivée et des technologies novatrices. La parfaite rencontre entre héritage régional et modernité salvatrice.

Zone Interdite est diffusée ce dimanche 25 novembre, dès 21h10 sur M6. Une émission à retrouver en replay sur 6play.fr

