Depuis près de 70 ans, le Crazy Horse accueille sur sa petite scène de grandes beautés



Et durant 15 jours, le cabaret présente sa nouvelle invitée. Viktoria Modesta qui a fait de son corps abimé une œuvre d'art, de sa jambe amputée une force, de ses prothèses, une signature.

"Voilà ma prothèse de diamants, je la portais à la cérémonie d'ouverture des JO de Londres. En 2012. Elle est un peu vieille, je dois y faire attention", confie-t-elle.

Cette vie de strass et de glamour, Viktoria a dû se battre pour l'avoir. Née en Lettonie au cœur de l'hiver 88, l'accouchement se passe mal, laissant sa jambe gauche irrémédiablement abimée. Après une enfance passée à multiplier les opérations, la jeune femme décide de se faire amputer.

Unique et fière de l'être

Un choix radical qui passerait presque inaperçu quand on la croise dans la rue tant elle a l'air à l'aise sur ses talons aiguilles de 12cm. "Porter une prothèse a un impact sur ma façon de bouger, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela fait de moi quelqu'un d'unique", dit-elle.



À force de volonté et de travail, elle s'impose performeuse, mannequin et même chanteuse. Son clip a été visionné plus de 12 millions de fois, et a notamment séduit Andrée Deissenberg, la directrice générale du Crazy Horse.



"Aujourd'hui, je vois qu'il y a une jeunesse qui dit 'c'est moi, ça fait partie de moi et j'en suis fière et c'est mon trade mark, c'est ça qui me rend spéciale. Viktoria et toutes ces jeunes femmes insufflent quelque chose de nouveau et maintenant sur la scène du Crazy Horse aussi", explique-t-il.

Viktoria enchaîne 29 représentations. Une gageure, mais elle l'a déjà prouvé, les défis ne lui ont jamais fait peur.