"Un petit boulot", "Nocturama"... Le cinéma français fait sa rentrée

publié le 31/08/2016 à 00:20

Tout l'été, les quelques productions françaises ont fait un flop retentissant dans leur ensemble. Seul Camping 3 a réussi à trouver un public. Mais pour la rentrée, mercredi 31 août, il y a de quoi être optimiste.



Un petit boulot, réalisé par le défunt Pascal Chaumeil, propose un humour très british et décalé. L'histoire se passe dans le Nord, pas très loin de la Belgique. Michel Blanc y joue un petit caïd de province qui veut liquider sa femme qui était infidèle. Donc il décide d'employer un chômeur (Romain Duris) pour effectuer le sale job. Au début, ce dernier est réticent, mais il finit par accepter et se découvre un vrai talent et un goût pour la tuerie. Cela fonctionne formidablement.



Nocturama, film de Bertrand Bonello, c'est une histoire racontant comment des jeunes issus de tous milieux se révoltent contre le système et décident de prendre les armes, poser des bombes un peu partout dans Paris et se retrancher dans un grand magasin et d'attendre le pire. Il s'agit d'un film glaçant mais très fascinant.