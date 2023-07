Qui était René Dumont, l'homme qui fit entrer l'écologie en politique ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de René Dumont. Né le 13 mars 1904 à Cambrai (Nord) et mort le 18 juin 2001 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), cet agronome a été le premier candidat écologiste à la présidentielle de 1974. Un visionnaire qui n'a pas emporté l'adhésion des électeurs.

"Des écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, militants associatifs, hommes et femmes politiques qui, de la révolution industrielle à nos jours, luttent pour la protection de la nature et la justice climatique. Par leurs écrits et leurs actions, ils nous aident à comprendre le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la pollution des océans, de l'air et des sols, tous les mécanismes qui contribuent à une prise de conscience de l'urgence environnementale."

Texte de Élisabeth Combres, illustré par Véronique Joffre.

Écologie Crédit : Gallimard Jeunesse

