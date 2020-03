Philippe Manœuvre: "Je m'habille comme ça depuis 1969 !"

publié le 11/03/2020 à 16:00

Blouson de cuir noir, jean slim, bandana et lunettes de soleil: Philippe Manœuvre n'a, de son propre aveu, jamais changé de look depuis... 1969 ! "En fait j'ai pris modèle sur une photo d'Iggy Pop, sur une pochette de disque sorti à la fin des années 60: un simple t-shirt, un blouson de cuir noir, un foulard... c'est basique et ça permet d'être identifiable" explique l'ex rédacteur en chef du magazine Rock & Folk au micro de Stéphane Bern ce mercredi.

Celui qui a publié ses mémoires en 2018 sous le titre Rock (disponible en poche depuis le 5/02) est dans le studio d'ALBH! ce matin pour parler de la deuxième édition de "ROCKIN'1000", dont il assure de nouveau le parrainage. Après le succès de l’édition 2019 qui a rassemblé plus de 55 000 spectateurs dans une ambiance incroyable,"ROCKIN’1000" revient au Stade de France le samedi 4 juillet 2020 pour un concert encore plus spectaculaire.

"ROCKIN’1000", c’est un show hors normes porté par plus de 1000 musiciens amateurs : Guitaristes, bassistes, chanteurs, batteurs, qui reprennent en live les plus grands standards du Rock sur la pelouse du Stade de France. Philippe Manœuvre, référence absolue en matière de Rock’n Roll, sera pour cette deuxième édition le programmateur musical, le maître de cérémonie et l’ambassadeur de cet événement exceptionnel !

Rockin' 1000 Crédit : Stade de France

Les nouveautés de l'édition 2020:

> Les candidatures sont ouvertes aux claviers

> Un écran géant derrière les musiciens pour une immersion des spectateurs dans le show

> Une nouvelle playlist avec les Rolling Stones, Rage Against The Machine, Téléphone, les Who, AC/DC & les Beatles

> Plus de "Guests" sur scène

> Plus de filles parmi les musiciens

Laurie Peret

Double actualité pour l’humoriste originaire de Trappes: elle participera à la 5ème édition du FUP, le Festival d’Humour de Paris, qui a lieu, si tout va bien, du 9 au 24 mars 2020 et elle sera sur la scène de Bobino lundi prochain pour la soirée spéciale « la femme parfaite est une conasse ». Une soirée présentée par Anne Sophie et Marie Aldine Girard, les auteures du livre qui porte ce nom et qui a connu un énorme succès (4 millions d’exemplaires).

Et Laurie Peret joue toujours son seule en scène, Spectacle alimentaire en attendant la pension, au théâtre Le République à Paris et en tournée dans toute la France.

Laurie Peret Crédit : Le République

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze !