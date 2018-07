publié le 20/07/2018 à 09:08

Des murs en pierres taillées et des toits en ardoise, vue de l’extérieur, la conserverie Alexis le Gall ressemble à une grande maison au cœur de la ville. Mais à l’intérieur du bâtiment et au milieu des étais qui soutiennent sa charpente vermoulue, une chaudière à vapeur rouillée par le temps et des sertisseuses, toujours en état de marche, attestent de son ancienne activité, qui a démarré en 1901.



Serge Duigou historien du pays bigouden "À l’époque Loctudy est un tout petit port de pêche et donc il y a une conserverie qui se crée pour faire de la conserverie de sardines et de maquereaux et du coup ça donne un gros boum au port de Loctudy. Tout est encore en l’état, le bâtiment a été conservé, les machines ont été conservées, le matériel, les archives, les photos etc…c’est vraiment un cas unique non seulement en France mais en Europe ".





Près de 600 pièces, dont une partie classée monument historique

Un témoignage unique de l’épopée industrielle du 20e siècle que l’on doit d’abord à un homme, Jean Philippe Chapalain, l’époux de Marie-Christine Le Gall, petite fille de l’ancien conserveur. "Au début on m’a pris pour un farfelu. Dès l’instant où j’ai vu ces bâtiments, j’ai eu l’idée de sauvegarder le patrimoine, de faire un micro musée, un éco-musée et personne ne croyait à ce genre de chose à l’époque".















Heureusement les temps ont bien changé, et depuis deux semaines, des bénévoles nettoient et dressent l’inventaire de cette impressionnant bric-à-brac. Près de 600 pièces, dont une grande partie classée monument historique. Marie Prigent Viegas, responsable du chantier des collections : "Tout est resté depuis le tampon jusqu’au livre de paie, le charbon pour faire fonctionner la chaudière, le porte manteau pour accrocher le vêtement des sardinières. Tout a été conservé et on va essayer de redonner corps à cette conserverie".

Un robinet à sauce

Cela concerne aussi , un petit carré dans la cour de l’usine, envahi par la végétation depuis la fin de l’activité en 1954. Jean Laouenan, élu de la ville en charge du projet : "C’est là qu’Alexis Le Gall préparait les sauces que l’on mettait dans les boîtes de sardines. Personne ne pouvait y entrer, c’était tellement confidentiel qu’il avait inventé un dispositif qui permettait dans l’atelier d’obtenir les sauces avec un petit robinet, une espèce de tuyauterie qu’il avait imaginé et qui est d’ailleurs classée monument historique".















En partenariat avec le ministère de la Culture, RTL lance la grande opération de sauvegarde du patrimoine initiée par Stéphane Bern. Les correspondants de RTL font découvrir les trésors cachés de nos régions qu'il faut absolument préserver.