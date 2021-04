publié le 15/04/2021 à 13:20

Le soir du 15 avril 2019 Notre-Dame de Paris brûlait... Deux ans après l'incendie de la cathédrale, l'écrivain et journaliste Agnès Poirier publie Notre-Dame, l'âme d'une nation chez Flammarion. Dans ce livre, elle revient sur l'émotion unanime ressentie cette nuit-là... Pour elle, l'explication de cette émotion est à chercher bien sûr dans le lien unique et profond qui s'est noué au fil des siècles entre Notre-Dame et le pays, bien au-delà des sensibilités religieuses.

Comme le dit très bien Agnès Poirier, la cathédrale est devenue l'âme de la nation française et elle l'illustre en racontant 10 moments-clés de notre Histoire à commencer par la construction de Notre-Dame initiée au XIIe siècle par l'évêque Maurice de Sully qui en fait déjà une cathédrale à nulle autre pareil...

Très vite, les rois comprennent cette dimension populaire de Notre-Dame et l'associent à l'exercice de leur pouvoir. Notre-Dame supplante la cathédrale de Reims et la basilique Saint-Denis dans la symbolique royale et quand, par exemple, Henri IV de Navarre entre dans Paris pour sceller la réconciliation d'un pays déchiré par les guerres de religion et devenir roi de France (le fameux "Paris vaut bien une messe") et bien cette messe, c'est à Notre-Dame qu'elle a lieu !

Notre-Dame révolutionaire !

Le plus étonnant, c'est le rôle que Notre-Dame va jouer pendant la Révolution. Si la Terreur ne l'épargnera pas avec des destructions et des outrages, étonnamment, la cathédrale sera régulièrement associée à de grands épisodes révolutionnaires. "On se souvient du 14-juillet mais que se passe-t-il le lendemain ?, demande Agnès Poirier. Les révolutionnaires sont tellement heureux d'avoir massacrés les gardes suisses qu'ils vont le célébrer avec un Te Deum en cortège. Ça peut nous sembler un peu choquant. Idem après l'abolition des privilèges : grande messe de célébration à Notre Dame. Il y a un syncrétisme mystico-révolutionnaire et religieux."

Napoléon en fera le lieu de son sacre, on connait le célèbre tableau de David et le faste du couronnement, on connait moins le geste de l'Empereur qui, 5 jours plus tard, va ajouter à l'aura de la cathédrale. "Le chanoine de la cathédrale reçoit un colis et dedans il y a la Couronne d'épines, un morceau de la Croix et la fiole qui contient le sang du Christ... Des reliques qui jusqu'à présente étaient à la Sainte Chapelle." Ces fameuses reliques ramenées de Terre Sainte par Saint-Louis et arrachées aux flammes le 15 avril 2019.

Agnès Poirier consacre deux chapitres bien sûr à Victor Hugo et Viollet-le-Duc qui, l'un par le phénoménal succès de son roman, l'autre par son gigantesque chantier de rénovation, ont sauvé Notre-Dame au XIXeme siècle. Mais un autre architecte a joué un rôle majeur dans l'histoire de la cathédrale et lui a donné sa visibilité actuelle, le baron Haussmann... "Petit, il traversait souvent l'île de la Cité qui était un cloaque avec des bandes criminelles. Au XIIe siècle il y avait 12.000 habitants sur l'île. Aujourd'hui, il y en a 900. Haussmann a contribué à dépeupler l'île de la Cité qui était très insalubre. (...) Il a aéré l'île et le parvis de Notre Dame est aujourd'hui 6 fois plus grand".

Enfin, comment ne pas terminer par la Libération de Paris. Jamais peut-être, Notre-Dame n'a été autant l'âme de la nation que ce 26 août 44 quand le général de Gaulle, après une traversée triomphale de la capitale, arrive sur le parvis de la cathédrale...