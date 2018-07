publié le 25/07/2018 à 12:03

C'est l'un des pionniers du rap français. Il a apporté une rythmique très particulière à la chanson française, au début des années 90. Mc Solaar, qui a publié en novembre 2018, son 8e album, intitulé Géopoétique, s'est confié sur son parcours musical. " Je n'ai jamais été un chanteur (...) Quand j'ai entendu ma voix, je me suis dit 'Oh', c'est ça ma voix ? (...) on ne s'entend pas comme les gens nous entendent" précise-t-il.



Plus jeune, le rappeur écoute divers artistes afin d'élargir sa culture musicale. "Les voix qui m'ont le plus influencé ont été celles de Gainsbourg et Léonard Cohen (...) Mais la chanson que j'écoutais le plus c'est Sweet Dreams, du groupe britannique Eurythmics", confie-t-il.

L’artiste de 49 ans est à retrouver dans plusieurs festivals cet été 2018 (Monte-Carlo Sporting Summer, le 2 août et Les Aoutiennes, le 11 août). Il démarre également sa tournée des Zéniths, le 3 novembre 2018, à Dijon.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce mercredi 25 juillet

Le producteur de cinéma, Alain Terzian,lève le voile sur la fabrication d'un film sorti en 1984, L'année des méduses, avec Bernard Giraudeau et Valérie Kaprisky. " À l’époque, je voulais que ce soit Giraudeau et Marceau (...) le souci étant que Sophie Marceau tournait déjà à la même période avec Jean-Paul Belmondo", indique-t-il.



Enfin, l'auteur Suisse, Joël Dicker, raconte le chef-d’œuvre littéraire qu'il aurait aimé écrire. "Belle du Seigneur d'Albert Cohen, lorsque je l'ai lu, je me suis dit pourquoi est-ce que j'écris alors que ce livre existe", souligne-t-il au micro de RTL.