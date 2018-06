publié le 02/06/2018 à 15:03

Attention au trop plein de confiance. MC Solaar aurait bien vu perdre les bleus face à l'Italie lors d'un match amical à Nice vendredi 1er juin pour leur donner plus de gnaque. "C'est une technique à l'envers, mais qui peut servir", s'amuse le rappeur.



Si il se permet de taquiner les bleus, c'est que l'auteur de l'album Géopoétique a une honnête carrière de footballeur derrière lui. "J'ai joué en équipe d'Île-de-France, j'étais le numéro 10. J'ai toujours adoré ce sport, on se croirait sur une scène d'opéra" raconte MC Solaar. Pour lui, un stade n'est pas si différent d'une scène : "Quand on est en bas de la tribune, on fait un peu les toréadors, les danseurs, on fait nos dab et on entend la clameur des gens."

MC Solaar a un joueur préféré de tous les temps. "Il s'appelle Zinedine Zidane, parce que c'est une force tranquille, à l'économie, mais qui regarde loin", explique le rappeur. D'ailleurs, il n'a pas vraiment été surpris de l'annonce du départ de l'entraineur madrilène : "Quand on joue aussi bien c'est qu'on doit être un scientifique. Il doit avoir une idée. Chaque décision qu'il prend doit être une bonne décision", conclu l'artiste.