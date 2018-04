Birkin et Gainsbourg

publié le 20/04/2018 à 13:00

C’est un couple iconique : Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

Amour, glamour, érotisme, poésie, provocation. Et pourtant, tout avait si mal commencé. Ils s’étaient rencontrés sur le tournage du film Slogan. Elle l’aristocrate anglaise, plaquée par le compositeur John Barry, lui le fils d’émigrés russes, l’auteur du Poinçonneur des Lilas et de la Javanaise, anéanti après sa liaison avec Brigitte Bardot…

La journaliste Véronique Mortaigne nous raconte leur passionnée et passionnante histoire.



