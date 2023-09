"Les Petits contes des pourquoi" : pourquoi le margouillat hoche-t-il la tête de haut en bas ?

En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque. Pour cette saison 3 de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent. Au programme : de l'aventure bien sûr, de l'amitié, du suspense, mais aussi de l'amour...

Découvrez Pourquoi le margouillat hoche la tête de haut en bas ?, tiré des Petits contes des pourquoi d'Alain Serge Dzotap, illustré par Marie Novion. L'histoire est lue par Ingrid fromager, responsable jeunesse de la médiathèque Françoise Sagan à Paris.

"Pourquoi la tortue a-t-elle une carapace ? Pourquoi le crocodile marche-t-il aplati ? Pourquoi le caméléon change-t-il de couleur ? Alain Serge Dzotap revisite de manière savoureuse la grande tradition des contes des pourquoi camerounais. Inspirés par les histoires traditionnelles du peuple des Bamilékés, ces contes expliquent avec humour divers phénomènes ou situations comme le changement de couleur du caméléon ou le cochon qui fouille le sol..."

"Ces contes ne commencent pas ici... Ils commencent bien plus loin, au fond des âges. Les hommes les ont dits, les femmes les ont racontés, les enfants les ont chantés... bien plus de fois que tu ne peux les compter mille fois sur les bouts de tes dix doigts. Et les hommes, les femmes, les enfants en ont ri, en ont pleuré, ou en ont délicieusement frissonné autour du feu de bois sec... autant de fois qu’ils les ont dits, racontés, chantés.

Ces contes commencent par "Il était une fois", "Il y a longtemps", "Il y avait une fois », "En ces temps-là" ou alors comme ça leur chante. Cependant, huit fois sur huit, ils se terminent par "Voilà pourquoi".

Ce sont des contes comme il en existe dans les nombreux villages des Bamilékés !

Qui sont les Bamilékés ?

Les Bamilékés sont un peuple établi dans la région de l’Ouest Cameroun. Ils sont organisés en une centaine de chefferies ayant chacune à sa tête un fô, fon, ou mfen. Les Bamilékés maîtrisent l’art de la confection du Ndop, un tissu réservé aux nobles, dont chaque motif a une signification précise. Ils font aussi du perlage, de la sculpture sur bois, et leur architecture est considérée comme l’une des plus ingénieuses d’Afrique noire. Pardessus le marché, les Bamilékés aiment raconter des contes !

Mais avec les pétarades des motos, les teuf-teuf des autos, les bing-bang-bong des mécanos, les infos fofolles de la radio et les zigotos hébétés de la télé, les Bamilékés racontent de moins en moins leurs contes. Et des contes qu’on ne raconte plus se meurent !

C'est pourquoi je les confie à ta langue, à tes oreilles, pour qu’en les disant, pour qu’en les écoutant tu leur redonnes vie.

Bafoussam, le 31 juillet 2021,

Alain Serge Dzotap"

À partir de 3 ans.