Les livres ont la parole : "Le champ de personne" de Daniel Picouly

publié le 26/06/2016 à 23:04

La carrière littéraire de Daniel Picouly est née sur un terrain de foot, qui n'avait certes pas grand chose à voir avec les stades de l'Euro puisqu'il s'agissait d'un terrain vague où, pendant son enfance, l'auteur a livré des parties homériques avec s petits camarades. Le fameux Champ de personne qui a donné son titre au roman qui l'a rendu célèbre en 1995 et qu'on peut lire en poche chez J'ai Lu. Le foot, il l'a dans la peau. "J'ai toujours aimé et j'ai toujours joué. le football allait de soi dans ma famille", confie l'auteur.



Cependant, Daniel Picouly se définit comme un footballeur de "terrain vague" sans apprendre à jouer au foot. "Je n'ai jamais eu d'entraîneur comme on voit maintenant. Il y a un lien très net avec l'écriture, je suis un écrivain naturel", poursuit l'auteur. Il y a beaucoup de correspondances entre les deux, comme cette façon de se dire "J'aime écrire et jouer, mais pas à tout prix".



Le coup de cœur du libraire :

Sylvia Peirone de la librairie Au coin des mots passants à Gap a choisi Libertango de Frédérique Deghelt (Actes sud).