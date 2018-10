publié le 08/07/2018 à 08:10

Pendant des siècles, la blancheur de la peau était l'idéal esthétique de nos sociétés occidentales. Quand, comment et pourquoi, le bronzage s'est-il imposé ? En voilà des questions intéressantes, susceptibles de surprendre les lecteurs.



"En fait, nous parlons au départ du corps de la femme (...) si elle appartient aux élites, elle se protège et est protégée par son mari parce que tout simplement elle est indexée sur la Vierge (...) la pureté a un rapport avec la pâleur.

Tout cela a basculé il y a environ 100 ans. Il y a un prémisse fondamental, c'est du côté d'un certain nombre de médecins qui sont à contre-courant de la tendance dominante située au début du XXe siècle", explique l'historien au micro de RTL.

Et les congés payés à partir de 1936 viendront démocratiser la pratique des bains de soleil, raconte encore Pascal Ory dans L'Invention du bronzage publié chez Champs/Flammarion

Couverture du livre "L'invention du bronzage" Crédit : Flammarion

Le coup de cœur du libraire :



Juliette Lecœur, libraire, à Bourg-en-Bresse nous recommande, Le bruit des choses qui commencent, de l'écrivaine Evita Greco. Cette dernière, signe avec ce livre, un très joli premier roman italien ou il est question d'une bouleversante histoire d'amour entre une jeune femme et sa grand-mère. "C'est un livre rempli d'amour et de poésie qui fait du bien. La relation entre la fille et sa grand mère est absolument bouleversante et nous captive tout du long" raconte Juliette Lecœur, au micro de RTL.



"Le bruit des choses qui commencent" d'Evita Greco Crédit : Albin Michel