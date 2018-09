publié le 24/06/2018 à 08:10

Ce livre, c'est au départ celui d'Evelyne Pisier, grande intellectuelle et grande figure du féminisme. À 75 ans, elle souhaite raconter sa vie de combats, d'aventures, d'amours et de drames aussi. Mais sa mort vient brutalement interrompre son projet, c'est sa jeune éditrice, Caroline Laurent, 29 ans, qui prendra la suite et achèvera Et soudain la liberté, passionnante chronique d'une vie digne d'un roman.



"Cette grande intellectuelle était pleine de fantaisie et de sens romanesque. Elle a vécu une aventure passionnelle avec Fidel Castro dans les années 60 à Cuba (...) Evelyne part avec un petit groupe d'étudiants communistes (...) et elle va faire la rencontre de Fidel Castro lors d'un dîner organisé pour les étudiants", confie l'auteure.

Un jour cette vie, qu'elle a vécue, elle manifeste son intention de la coucher sur le papier et c'est là que s'opère la rencontre entre Evelyne Pisier et Caroline Laurent. "J'ai une double casquette, parce que c'est bien en tant qu'éditrice que j'ai reçu un jour son manuscrit qui racontait cette histoire d'émancipation féminine", poursuit Caroline Laurent.



Et soudain, la liberté, de Caroline Laurent et Evelyne Pisier, Les Escales.



"Et soudain, la liberté" de Caroline Laurent et Evelyne Pisier Crédit : Les Escales

Le coup de cœur du libraire



Nathalie Iris de la librairie Mots en marge à la Garenne-Colombes a sélectionné le nouveau polar de l'anglais RJ Ellory : Les fantômes de Manhattan. "J'ai beaucoup aimé parce que c'est plus qu'un polar. Il y a l'intrigue d'un polar, une histoire de famille, on voit très bien New-York et ce qui m'a amusé aussi, c'est que l'on voit la vie d'une libraire", explique Nathalie Iris. Les fantômes de Manhattan de RJ Ellory est publié chez Sonatine. La star anglaise du polar sera l'un des nombreux auteurs-invités à la nuit blanche des livres organisée vendredi soir à la Garenne-Colombes par la librairie Mots en marge et Nathalie Iris.

"Les fantômes de Manhattan" de RJ Ellory est le coup de cœur du libraire Crédit : Sonatine