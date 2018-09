publié le 15/09/2018 à 13:07

Au lendemain du tirage du Loto du Patrimoine, qui a permis à un joueur de Haute-Garonne d'empocher 13 millions d'euros et au fonds spécial dédié à la rénovation des monuments d'encaisser entre 15 et 20 millions, les Français peuvent donc et jusqu'à demain profiter de ces Journées du Patrimoine.



Ces 35e Journées du Patrimoine vont permettre, cette année encore, à des centaines de milliers de visiteurs de découvrir des lieux insolites, historiques, culturels, voire industriels. Au total 17.000 sites sont ouverts au public.

Comme chaque année il y a foule à l'Élysée, mais les visiteurs n'y verront pas Emmanuel et Brigitte Macron. Le couple présidentiel est en effet à Bougival, à la villa Viardot, où a vécu pendant des années, à la fin du XIXe, Pauline Viardot, une grande cantatrice d'origine espagnole. Un bâtiment aujourd'hui en piteux état, mais promis à la rénovation pour devenir un grand complexe européen dédié à la musique romantique.

À écouter également dans ce journal

Politique - Les députés ont décidé de ne pas inscrire l'interdiction du glyphosate d'ici trois ans dans la loi.



Économie - Plus que quelques heures pour choisir le taux de prélèvement à la source. Par principe, le taux personnalisé correspondant au foyer fiscal est appliqué, mais jusqu'à minuit on peut opter sur Internet pour un taux individualisé ou pour un taux neutre.



Tennis - En demi-finale de la Coupe Davis, place au double aujourd'hui. Mahut et Benneteau peuvent qualifier la France cet après-midi. Déjà deux points dans l'escarcelle des Bleus. Hier, Lucas Pouille a battu Bautista Agut en 5 manches. Et Benoit Paire, lui, a dominé Carreno Busta 7-5, 6-1, 6-0.