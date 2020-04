"Le Visiteur de minuit" : une histoire haletante, lue par Marie-Aude Murail

publié le 08/04/2020 à 06:05

Ces auteurs et autrices de livres jeunesse sont confinés comme vous. Alors, ils et elles ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une histoire absolument inoubliable. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour...



Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents. Dans ce tout premier épisode de Lis-moi une histoire, un nouveau podcast RTL, nous vous proposons : Le Visiteur de minuit, une histoire haletante et sensible.

Londres, 1854. Le richissime Jason Anderson est attristé de la maladie de Béatrix, sa petite-fille ; un jour il enrage en voyant la santé éclatante de Fergus, le fils de son jardinier...



Le Visiteur de minuit, est ici lu par Marie-Aude Murail, son autrice. Le livre, disponible en librairies, est illustré par Christel Espié.

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par son autrice ou son auteur. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.