Lady Gaga et Roberto Alagna dans "Laissez-vous tenter" du 27 octobre 2016

Cinéma

Une musique et des chants venus de Polynésie. Vaiana, prochain film Disney, est une splendeur animée qui raconte l'histoire d'une jeune fille dont le rêve est de prendre la mer pour retrouver le goût de l'aventure et les explorations de ses ancêtres. Bravant l'interdiction de son père, elle va s'embarquer pour une aventure épique qui lui fera croiser la route d'un demi-dieu facétieux, des dangers mortels et les beautés sauvages de mère nature.

"Vaiana", la nouvelle héroïne Disney Crédit : Disney

Musique

L'actualité musicale est marquée par deux sorties d'album : celui du rappeur Black M., Éternel insatisfait, dans les bacs le vendredi 28 octobre, et le cinquième opus de Lady Gaga, Joanne, publié le 21 octobre dernier. La chanteuse de 30 ans a retiré ses perruques et se met à nu avec des titres personnels, comme par exemple Just Another Day.

Lady Gaga dévoile "Joanne" le 21 octobre, un album aux accents country Crédit : Evan Agostini/AP/SIPA

Un nouvel album pour Roberto Alagna

Le ténor français le plus célèbre, Roberto Alagna, sort son nouvel album le 28 octobre. Un opus qui porte le nom de sa fille de 2 ans et demi, Malèna. Tout est histoire de famille, chez les Alagna. Malèna est la fille qu’il a eue avec la soprano polonaise Alexandra Kurzak. Il lui dédie cet album, ainsi que la chanson d’ouverture. L'histoire de famille ne s'arrête pas là. Il y a Marinelle, la sœur et bras droit de Roberto. Et ses frères Fréderico et David. Compositeurs tous les deux, ils ont écrit sept chansons sur ce nouvel opus. Les autres sont des airs napolitains et siciliens qui se transmettent et qu’il connait depuis l’enfance.

Le ténor franco-italien Roberto Alagna Crédit : AFP / Stéphane de Sakutin

Bande-dessinée

On ne va pas s'en cacher, la bande dessinée RTL d'octobre est un album d’une qualité exceptionnelle. Signé Emmanuel Guibert, il est publié aux éditions l'Association. Son titre est à la fois sobre et énigmatique : Martha et Alan. Avant d’en découvrir l'histoire, la première chose que l'on remarque c’est que le dessin est magnifique pour une histoire universelle. Celle de deux enfants de 5 ans dans la Californie des années 30, qui se rencontrent dans la cour d'école, s'aiment, se séparent avant de se retrouver à la cinquantaine passée.

"Pereira prétend" de Pierre-Henry Gomont Crédit : Sarbacane

