Ces auteurs et autrices de livres jeunesse sont confinés comme vous. Alors, ils et elles ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une histoire absolument inoubliable. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour...



Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents. Dans ce tout premier épisode de Lis-moi une histoire, un nouveau podcast RTL, nous vous proposons : La Moustache de Monette, une merveilleuse histoire, un voyage entre rêve et réalité.

Monette est une fillette craintive et sans ami, qui lit avec passion pour se consoler. Un jour, dans le grenier, elle découvre le livre du Géant à moustache...



La Moustache de Monette, est ici lu par Caroline Fontaine-Riquier, son autrice. Le livre est disponible en librairies.

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par son autrice ou son auteur. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.