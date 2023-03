"La Boutique Tic-Tic" : le plaisir des mots

Pour cette saison 3 de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent. Au programme : de l'aventure bien sûr, de l'amitié, du suspense, mais aussi de l'amour.

Boutique Tic Tic, de Frédéric Clément, c'est l'histoire merveilleuse de Monsieur Madeleine, vieux voyageur et chineur qui décide, pour alléger son logis, d’ouvrir une boutique pour vendre les trouvailles récoltées lors de ses pérégrinations. De partout, on vient visiter la boutique ; mais une petite fille du quartier, Mademoiselle Rose, prend l’habitude de troquer ses propres trésors pour obtenir des cadeaux à distribuer, instaurant entre eux une belle complicité.

Qu'aimeriez-vous acheter : du Grand Bazar d'Ispahan, un loukoum oublié par Schéhérazade ? Le haricot magique de Jack ? Tout un lot de sanglots si tendres, si poignants, que Barbe Rousse, le cruel corsaire, en fut ému ? Un flacon contenant quatre bouts rabougris du champignon d'Alice, merveilles trouvées chez un apothicaire d’Oxford ? Une graine de Tour Eiffel, vendue sous le manteau ? Un poil du vieux pinceau du jeune Léonard, pièce rare de Vinci ?"

À partir de 6 ans.



"Frédéric Clément passe une grande partie de son enfance au pied de Montmartre, à Paris, dans la boutique de mode et l'arrière-boutique de sa mère et sa grand-mère, couturière. Ce qui lui donne le goût des boîtes, des casiers, des étagères, des papiers cadeaux et des inventaires. S'ajoute, à ce goût des objets, un regard curieux sur les oeuvres d'art de toute nature auxquelles il rend hommage.

Ici c'est la Petite Danseuse de 14 ans d'Edgar Degas qui s’est invitée. Côté texte, il a déjà fait la révérence au vocabulaire fleuri du "petit commerce", poétique et malicieux, dans Magasin Zinzin, et, vingt-trois ans après, dans cette fourmillante et gourmande. Boutique Tic Tic. Plaisir des mots, des trouvailles langagières, sonorités et rythme musical des énumérations, tout dans l’écriture de Boutique Tic Tic sème pour le lecteur et la lectrice des délices littéraires, à lire ou à entendre."



En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque.

