publié le 27/01/2017 à 10:11

Littérature

La romancière Carole Fives est la 5ème des finalistes du Grand prix RTL LIRE 2017. Elle est en lice avec son livre Une femme au téléphone.

"Une femme au téléphone" de Carole Fives fait partie des 5 finalistes du Grand prix RTL Lire Crédit : Bernard Lehut

Musique

Au programme de cette actualité musicale : Nicoletta repart en tournée pour Gospel et James Blunt dévoie Love me better, premier extrait de son nouvel album.

La chanteuse Nicoletta Crédit : SADAKA EDMOND/SIPA

Bande dessinée

Groenland Vertigo d'Hervé Tanquerelle, est la bande dessinée RTL du mois de janvier, truffée de clins d'œil à Tintin, c'est un des plus beaux hommages à Hergé.



"Groenland Vertigo", BD RTL du mois de janvier 2017 Crédit : Casterman

