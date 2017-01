Paul McCartney et Agnès Jaoui dans "Laissez-vous tenter" du 20 janvier 2017

REPLAY - Au menu également, "Sous le compost", l'un des finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2017, et le festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez.

Littérature

Il est le 3e des 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2017. Après Daniel Pennac et Tanguy Viel, voici le tour de Nicolas Maleski qui a pour particularité d'être novice en littérature. Sous le compost est son premier roman, un livre au ton, à l'univers et aux protagonistes pleins d'originalité, à commencer par son personnage principal, Franck Van Pénitas, un profil pas banal. "Le point de départ c'est la mise en scène d'un homme au foyer, et avec l'idée de mettre cet homme dans la situation que malheureusement l'on attribue trop souvent aux femmes, c'est à dire qu'il s'occupe du ménage, de la cuisine, des enfants...", décrit l'auteur.

Le premier roman de Nicolas Maleski, "Sous le compost"

Musique

On a appris le 19 janvier, que Paul McCartney portait plainte à New York contre la maison d'édition Sony/ATV, simplement pour pouvoir chanter librement certains incontournables du répertoire des Beatles. Car à chaque fois qu'il interprète une des chansons phares de son ancien groupe, il doit payer, pour pouvoir chanter ces titres qu'il a pourtant cosignés avec John Lennon. Comment la situation en est-elle arrivée à ce point et comment les Beatles ont-ils perdu leurs droits sur leurs chansons ?

Paul McCartney en concert à Paris, le 30 mai 2016

Cinéma

À la montagne, le festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez a été marqué d'un moment émotion jeudi soir avec la venue de Pierre Richard. Il est venu présenter hors-compétition un film qui sortira en avril : Un profil pour deux dans lequel il joue un veuf reclus chez lui qui va s’inscrire sur un site de rencontre en utilisant la photo du copain de sa petite fille. Une jeune femme va être séduite mais quand viendra le moment de la première rencontre, les choses vont se compliquer.

Pierre Richard au 20e festival de l'Alpe d'Huez

Théâtre

Cuisine et dépendance et Un air de famille, de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui sont rejouées en ce moment au Théâtre de la Porte Saint Martin à Paris, avec un nouveau casting. Ces deux pièces qui ont fait connaitre Bacri et Jaoui, mais aussi Catherine Frot et Jean-Pierre Daroussin. Elles sont aujourd'hui jouées notamment par Léa Drucker, Gregory Gadebois, Catherine Hiegel et Laurent Capelluto dont c'est le premier rôle au théâtre. Agnès Jaoui signe la mise en scène.

Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui dans "Cuisine et dépendances'"

