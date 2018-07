L'écrivain Maurice G. Dantec est décédé à l'âge de 57 ans

publié le 27/06/2016 à 14:15

"Ce week-end, Maurice G. Dantec nous a quittés. Nous repenserons à tous les bons moments passés en sa compagnie, depuis les premiers concerts et disques en 1996 jusqu'à son dernier livre en 2015". Dans un message posté sur Facebook, les Éditions Inculte rendent hommage à l'écrivain décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à Montréal. Il était l'auteur de nombreux romans de science-fiction, dont La Sirène rouge (1993), Les Racines du mal (1995), souvent considéré comme son plus grand succès, Babylon Babies (1999), Villa Vortex (2003) ou encore Les Résidents.



Babylon Babies avait notamment été adapté au cinéma pas Mathieu Kassovitz, en 2008. Babylone Babies devient alors Babylone A.D., avec Vin Diesel et Mélanie Thierry dans les rôles principaux, mais également Gérard Depardieu et Lambert Wilson. Babylone A.D. retrace l'histoire, dans un monde ravagé par la guerre, d'un mercenaire cynique qui a pour mission d'escorter une mystérieuse jeune fille de la Russie à New-York.

Un écrivain provocateur

"Chaleureux, généreux, amical et humain, il aura marqué la littérature française de son œuvre unique", a notamment écrit la maison d'édition. Se revendiquant royaliste, l'écrivain, français naturalisé canadien, était également connu pour ses ses prises de position provocatrices. Ses liens avec le Bloc identitaire, mouvement d'extrême droite français, et ses positions contre l'Islam ont souvent créé polémique.