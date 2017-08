VisibleWomen, le hashtag pour rendre visible le talent des dessinatrices

publié le 09/08/2017 à 14:19

C'est un hashtag qui fait du bien. Entre deux polémiques et débats houleux, Twitter peut avoir la faculté de se transformer en un espace de partage et d'amour... en un coup de pouce vers le bat. Après avoir inondé le réseau social de selfies de personnes fières d'être celles et ceux qu'ils ou elles sont grâce au #LGBTbabes, les utilisateurs de Twitter reviennent en force ces derniers jours avec #VisibleWomen.



Comme son nom l'indique, cette initiative, lancée pour la seconde fois le 7 août par Kelly Sue DeConnick (scénariste américaine de comics et pour la télévision), a pour but de mettre en valeur les "femmes invisibles" dessinatrices, celles que l'on ne voit pas et à qui les clients ne pensent pas toujours tant les hommes dominent ce secteur, notamment dans les comics, secteur gangréné par le sexime.

En moins de 140 caractères, ces utilisatrices de Twitter se présentent et partagent 4 dessins, croquis ou planches issus de leur travail.



Largement repris, le hashtag a bien entendu été utilisé par des professionnelles (à l'image de Cy, qui a tweeté ces récentes œuvres) ou par des inconnues qui n'ont pas encore l'âge de signer un contrat (mais, fort heureusement, celui de tenir un crayon pour affiner leur trait).

Hey ! I'm Cy., a french illustrator and cartoonist. Colored pencils addict, my leitmotiv is : ALWAYS MORE COLOR #VisibleWomen pic.twitter.com/9lLaHqgte4 — Cy. (@YeahCy) 8 août 2017

Pour leur donner un coup de pouce supplémentaire, Kelly Sue DeConnick n'a pas arrêté de repartager en masse les profils des artistes. "Je scrolle les participations au hashtag #VisibleWomen. Oh punaise, il y a tellement de talent", a-t-elle écrit.

Scrolling through #VisibleWomen tag submissions. Hot damn, that is a lot of talent. — Kelly Sue DeConnick (@kellysue) 7 août 2017

Le talent des Françaises

Souvent cantonnées au public anglo-saxon, ces initiatives positives traversent rarement les frontières invisibles de l'hexagone. Mais pour celle-ci en revanche, les dessinatrices françaises ont bien répondu présentes et partagent le fruit de leur imagination depuis le lundi 7 août avec, parfois, une pointe de syndrome de l'imposteur (qui n'a évidemment pas lieu d'être).

Hi, I'm Marie from France, and i love to draw WOMEN ¿ #VisibleWomen pic.twitter.com/mW296wAKCU — Morieboubou (@MarieBoiseau) 7 août 2017

Noli écrit par exemple qu'elle ne "dessine plus trop souvent à [son] goût" et se demande si elle à sa "place sur #VisibleWomen". "Mais euh, voilà j'existe", ajoute-t-elle en accompagnant son message d'une illustration sombre d'une citation de William Shakespeare.



Babanyan se présente quant à elle comme "une jeune femme de 19 ans qui s'amuse avec sa tablette", puis complète par : "Trop de gens bien dans ce hashtag, j'espère ne pas faire tâche".



Si les dessinatrices sont particulièrement actives via ce hashtag - puisqu'il a été créé pour elles, d'autres jeunes artistes se saisissent de l'occasion pour partager photographies, poèmes, vêtements, couture... Bref, tout ce qu'elles font de leurs dix doigts. À quand la multiplication du #VisibileWomen dans tous les secteurs ?