L'acteur Bill Paxton est décédé à 61 ans

publié le 26/02/2017 à 17:35

Il avait été à l’affiche de monument du cinéma comme Titanic ou Alien. L’acteur américain Bill Paxton est décédé samedi 25 février à l’âge de 61 ans. Le Texan était un des acteurs fétiches de James Cameron. Il avait notamment figuré à l'affiche des plus succès du réalisateur canadien, tels que Terminator, Aliens, True Lies, ou encore Titanic. Il était également passé de l'autre côté de la caméra en 2002 avec le thriller Emprise, dont il est également l'une des deux têtes d'affiche avec Matthew McConaughey.



Selon le site américain TMZ, Bill Paxton, également à l'affiche de Edge of Tomorrow, au côté de Tom Cruise, serait décédé à la suite de complications post-opératoires. "C'est avec le cœur lourd que nous annonçons la nouvelle du décès de Bill Paxton", a confirmé sa famille dans un communiqué. Il a été aperçu dans Big Love, Les agents du S.H.I.E.L.D. et Hatfields & McCoys. L'acteur américain, très réputé outre-Atlantique, avait connu une seconde carrière sur le petit écran. Ses performances dans la série Training Day, où il interprétait le rôle de Franck Rourke, avaient été saluées par les critiques alors qu'elle est actuellement diffusé aux États-Unis.

En privé, l'acteur était père de deux enfants et marié à sa deuxième femme. "C'était un acteur et un cinéaste prolifique et aimé de tout le monde. Sa passion pour les arts était ressentie par tous ceux qui le connaissaient, et sa chaleur et son énergie inlassables étaient indéniables", a ajouté sa famille à TMZ.