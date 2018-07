Isabelle Boulay et Dire Straits dans le Stop ou Encore du 29 janvier 2017

publié le 27/01/2017 à 12:19



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Isabelle Boulay dont le nouveau single "Un souvenir" annonce la sortie pour le printemps de son nouvel album "En vérité". Elle sera à l'Olympia de Paris le 18 octobre 2017... Votez ensuite pour Dire Straits, avec, entre autres, des extraits de l'album "Brothers in arms", l'un des albums les plus vendus au monde... On se replongera ensuite en 1987, avec les tubes de Suzanne Vega, Gerard Blanc ou encore Niagara... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister à la 42ème cérémonie des Césars, salle Pleyel à Paris et dormez dans un hôtel 4* "Relais du silence Tuileries". A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Isabelle Boulay dans Le Grand Studio RTL

Dire Straits

Suzanne Vega au Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo ABACA PRESS pour RTL

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.