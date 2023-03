INFO RTL - Un roman posthume de Jean Teulé

L’éditrice de Jean Teulé, Betty Mialet, révèle qu’un roman posthume de l’auteur du Montespan sera publié en octobre prochain. Au moment de sa mort brutale à l’automne dernier, il avait écrit plus de la moitié de son nouveau livre consacré au roi Louis XI. Après lecture, l’éditrice a considéré que le texte se tenait.

Jean Teulé l’avait titré dans un premier temps Panique à bord de Louis XI. Or, 3 ou 4 jours avant sa mort, il l’a modifié en Le roi qui ne voulait pas mourir, comme s’il y avait "quelque chose de prémonitoire", relève son éditrice qui ajoute que les derniers chapitres racontent des choses horribles ressemblant à une agonie comme Jean Teulé les aimait avec, plus que jamais, son humour truculent.



D’ici sa publication, le manuscrit sera complété par une contribution de Philippe Jaenada, son grand ami, lui aussi édité par Mialet-Barrault. Après avoir lu le manuscrit et les notes de travail de Jean Teulé, Jaenada signe un texte très personnel où il évoque à la fois Louis XI et Jean Teulé. Ses amis dessinateurs, "sa bande, sa famille", ajoute Betty Mialet, Enki Bilal, Florence Cestac ou Dominique Gelli qui a réalisé l’adaptation BD de Crénom Baudelaire ! participeront également à l’ouvrage posthume.

