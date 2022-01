"Frieren", "Oshi no Ko", "Look Back"... Les 16 mangas les plus attendus de 2022

Une année particulièrement riche vient de se conclure mais il est déjà bien temps de se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que les éditeurs de mangas nous réservent pour l'année 2022 ? En 2021, le marché du manga a été marqué par l'utilisation massive du Pass Culture offert aux jeunes Français pour remplir ses étagères. Des séries incontournables plus ou moins récentes ont largement profité de ce coup de pouce financier : One Piece, Beastars, One Punch Man, Berserk, My Hero Academia, Dr. Stone, Demon Slayer, Haikyū!!, The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, JoJo's Bizarre Adventure, Tokyo Ghoul ou encore l'incontournable L'Attaque des Titans ont été les stars de l'an passé.

Nous vous avions déjà conseillé quelques séries coup de cœur sorties ces dernières années (complètes ou toujours en cours) pour les fêtes de fin d'année. Des nouveautés très populaires comme la série qui mélange famille, espionnage et super-pouvoirs SPY x FAMILY ou le road-trip émouvant mais plus confidentiel My Broken Mariko. 13 ambiances pour 13 séries, vous pouvez toujours y faire votre marché. Mais il est désormais temps de s'enthousiasmer pour des nouveautés. Voici les séries qui devraient vous enthousiasmer.

Notre sélection (non exhaustive) de mangas à paraître

1 - Horimiya (nobi nobi!) - à partir du 19 janvier 2022

Plongeons à pieds joints dasn un grand classique du manga : l'intrigue de lycée. Horimya propose deux portraits croisés de deux lycéens dont les apparences sont trompeuses. D'un côté la populaire Kyôko Hori, une jeune fille qui doit en réalité vivre avec des parents obsédés par le travail et quelque peu démissionnaire. Elle doit gérer sa vie scolaire, sociale mais aussi les tâches ménagères et son petit frère. l'autre personnage est Izumi Miyamura un camarade de classe de Hori. Au lycée, il a l'air d'un geek introverti mais en réalité il est bien plus serviable et cool que son apparence ne pourrait le laisser deviner... Malentendus, humour et exploration de l'amitié et de l'amour sont au programme de ce titre particulièrement attendu.

2 - Oshi no Ko (Kurokawa) - depuis le 13 janvier 2022

Les stars de la musique et de la danse sont souvent qualifiées d'idoles ("idols") au Japon. Et voilà une série qui vous propose de rentrer dans le quotidien de l'une d'elle. Le manga commence avec le docteur Gorô un obstétricien de la campagne qui ne connaît rien du monde du spectacle. Il est cependant fan d'une toute jeune idol : Ai Hoshino. Le fan et la célébrité vont se rencontrer et le manga va rapidement basculer dans le thriller surnaturel avec un propos finalement très social. Toutes les limites de notre société du spectacle actuelle vont être disséquées par les auteurs Aka Akasaka et Mengo Yokoyari : influenceurs, enfants exploités, vedettes, prédation des agences, réseaux sociaux... Le public qui a été profondément choqué par des histoires comme celle de la star de la télé-réalité de Netflix Terrace House, Hana Kimura (qui s'est suicidée après une campagne de haine en ligne) retrouveront ici des thématiques qu'ils ne connaissent que trop bien. Très contemporain.

"Oshi no Ko" Crédit : Kurokawa

3 - Criminelles Fiançailles (Pika) - à partir du 5 janvier 2022

Le mariage pour retrouver la paix ? voilà une solution aussi ancienne que risquée... Deux clans de yakuza souhaitent s'unir par les liens du mariage et ce manga vous propose de suivre ces deux héritiers : Yoshino, la petite fille du boss du clan Somei protégée de la violence de la mafia mais solitaire. Et Kirishima le petit-fils du chef du clan Miyama qui apparaît jovial et sympathique alors qu'il cache un goût certain pour la violence. Un seinen (manga destiné à un public mature) met en scène une histoire d'amour peu conventionnelle, loin de toute naïveté romantique et pleine de surprise.

4 - Neon Genesis Evangelion (Edition Deluxe - Glénat) - à partir du 18 mai 2022

Voici notre petite incartade dans cette sélection. En effet, on ne présente plus Evangelion tant le manga et les animés sont cultes. Mais sachez que le manga va être réédité dans une édition de luxe. L'occasion d'enfin mettre la main dessus. On sait que les fans n'oublieront pas de ce jeter sur ce chef-d'œuvre du genre qui cache une belle réflexion métaphysique sur la depression et le sens de la vie dissimulée sous une intrigue pleine de robots et de créatures apocalyptiques. Incontournable.

5 - Frieren (Ki-oon) - à partir du 3 mars 2022

Vous aimez l'heroic fantasy et le beau dessin ? Alors vous allez probablement vous jeter sur Frieren, un des titres les plus attendus de l'année. Vous suivrez les aventures d'un jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter. Le petit groupe digne d'un jeu de rôle très classique. Mais Frieren ne commence pas par leur quête pour détruire le roi démon... l'intrigue se situe après leur victoire. 10 ans sont passés mais comment les anciens amis vivent-ils l'après ? Frieren la magicienne est une elfe et elle ne vieillit pas... contrairement à ses camarades.

6 - DARLING in the FRANXX (Delcourt/Tonkam) - à partir 5 janvier 2022

Les robots géants et les menaces terribles vous manquaient ? N'allez pas plus loin. Dans un futur lointain post-apocalyptique, l'humanité s'est retranchée dans des villes fortifiées mobiles, les Plantations. Elles sont régulièrement menacées par les hurleurs, les Kyôryû. De jeunes pilotes affrontent ces ennemis à bord des Franxx, des robots géants. Hiro ne s'accorde pas avec sa partenaire et échoue à devenir pilote, jusqu'à l'arrivée de Zero Two, une étrange jeune fille avec laquelle il est capable de piloter... Un triptyque classique : parcours initiatique, combats et mystères.



7 - La Danse du Soleil et de la Lune (Ki-oon) - à partir du 3 février

Les amoureux d'histoire féodale et de mythes japonais vont être contents. Daruma Matsuura (Kasane – La Voleuse de visage) explore cette fois le destin d'un samouraï sans sabre dans un monde où légendes et réalité s'entremêlent... Konosuke, son héros, aspire à vivre selon les codes des samouraïs, mais un secret honteux l'en empêche : le métal se tord à proximité de sa peau ! Impossible pour lui d'utiliser un katana... Il doit se contenter d'un sabre en bois. Mais cette malédiction l'empêche aussi d'être blessé par d'autres sabres ou de mourir honorablement... Un guerrier qui vit dans la honte mais dont le destin va être bousculé par l'arrivée d'une très belle femme...



8 - Four Knights of the Apocalypse (Pika) - à partir du 16 février

Le style de l'auteur est immédiatement reconnaissable. Voilà la nouvelle série de Nakaba Suzuki, l’auteur de Seven Deadly Sins. Un nouveau shônen qui se déroule dans le même univers que Seven Deadly Sins dont il est une suite dérivée. Pratique pour conserver une fanbase particulièrement dédiée. L'histoire se déroule 16 ans après la fin de la série originelle.

"Four Knights of the Apocalypse" Crédit : Pika

9 - A Couple of Cuckoos ! (Pika) - à partir d'avril

Une nouvelle série sortie dans le magazine japonais de référence Weekly Shônen Magazine de Kodansha. Le succès est déjà acquis : un anime arrivera prochainement sur la plateforme Crunchyroll et le manga a dû être réimprimé 10 semaines d’affilée, du jamais vu même pour l'Attaque des Titans ! Il s'agit d'une comédie romantique qui raconte l'histoire de Nagi, un brillant lycéen qui a été échangé par inadvertance à la naissance. Il va rencontrer ses parents biologiques pour la première fois et le jour du rendez-vous, il va rencontrer Erika qui va bousculer sa vie. Amour surprise, union arrangée, imbroglios familiaux et suspense sont les clefs de cette série.



10 - Boys Run the Riot (Akata) - à partir de mars

Ryo, assigné femme à la naissance refuse l'identité de genre que la société cherche à lui imposer. Cela commence par un refus de porter un uniforme de fille au lycée... L'arrivée d'un bad boy au lycée qui a un grand intérêt pour la mode va changer son quotidien. Ils vont ensemble tenter de créer une marque de vêtements rebelle et, fianlement, très politique.

Il s'agit du premier titre de Keito Gaku. Il a remporté le Prix Espoir (section "Jeune") du 77e prix Chiba Tetsuya, il a été propulsé sur le devant de la scène avec Boys Run the Riot.

Amour, amitié, genre, rébellion, quête de libertés sont au cœur de cette mini-série.

"Boys Run the Riot" Crédit : Akata

11- Saturn Return (Akata) - à partir du 10 février

Janvier 2020 marquait l'arrivée en traduction française d'Akane Torikai. Deux ans plus tard, et tandis qu'En proie au silence s'est achevé il y a peu, elle revient avec cette nouvelle histoire finalement très littéraire : Saturn Return ! L'autrice continue d’explorer les maux de notre société contemporaine. Cette fois elle explore le destin d'une écrivaine en crise. La page blanche lui fait questionner le sens de la vie, la valeur du deuil et le sentiment de perte.

Une mise en abyme personnelle en 6 volumes dans laquelle l'autrice met finalement beaucoup d'elle-même.



12 - Dai Dark (Soleil Manga) - à partir du 9 mars

Q Hayashida - l’autrice de la série culte Dorohedoro – revient avec une nouvelle série qui mêle une certaine forme d'absurde et de fantastique. Un ado alien, Sanko Zaha, voyage dans les ténèbres de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait. C'est pourquoi les pires malfrats de l'univers veulent le capturer... Un cycle de science-fiction particulièrement inventif et prometteur.

"Look Back" Crédit : Kazé

13 - Look Back (Kazé) - à partir du 9 mars

Tatsuki Fujimoto est l'auteur du manga acclamé Chainsaw Man et voici un manga en un seul volume qui pourrait vous plaire si vous aimez son style. Cette histoire courte suit Fujino, une adolescente surdouée qui a une confiance absolue en son talent et Kyômoto, qui elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles d’une même ville de province, qu’une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible… Là encore on retrouve une bonne dose d'autobiographie dans cette œuvre saluée par les confrères du jeune mangaka.



14 - Android Type One (Omaké) - à partir du 3 février

On n'a jamais assez de science-fiction. Tokyo, 2059… Yûgo Sawatari est un jeune employé de bureau et il remporte à la loterie une "androïde Type One" pour un essai de 3 mois... Android Type One est une histoire courte en trois tomes. On retrouve ici une profonde réflexion métaphysique sur les liens qui unissent êtres humains et machines.



15 - Leviathan (Ki-oon) - à partir du 6 janvier

Angoisse, ténèbres, mystère et dessin riche en détails... Voici la recette de Leviathan, une série qui reprend le nom d'un immense vaisseau spatial qui flotte dans le vide intersidéral. Vous pourrez profiter du trait de Shiro kuroi grâce au grand format retenu par les éditions ki-oon. L'histoire commence par l'arrivée de pilleurs d’épaves qui s'introduisent dans le Leviathan et découvrent le journal intime d’un collégien, Kazuma, relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire... À sa lecture, l’évidence s’impose : un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines !

16 - Le livre des sorcières (Glénat) - à partir du 6 février

Glénat vous plonge en trois volumes dans la vie de Jean Wier, un médecin né en 1515 aux Pays-Bas et fervent opposant aux chasses aux sorcières. Ebishi Maki revisite l'histoire vraie de ce scientifique qui s'intéressa à la psychiatrie bien son temps. L'autrice aborde également tout le bestiaire de l'époque ainsi que les croyances de l'âge sombre du Moyen-Âge. Un conte horrifique mêlé à une enquête policière...