Elton John et Coeur de Pirate dans le Stop ou Encore du 25 Mai 2019

publié le 25/05/2019 à 08:00

Elton John / Coeur de Pirate

Elton John se produira en Europe au stade Pierre-Mauroy de Lille le 18 juin 2019 / à l'AccorHotels Arena de Paris le 20 juin 2019 / à l'Arkéa Arena de Bordeaux le 22 juin 2019 / et aux Arènes de Nîmes le 23 juin 2019. + Nouvelle date le 10 Octobre 2020 à l’AccorHotels Arena. Annoncée en janvier, la tournée baptisée Farewell Yellow Brick Road verra Elton John chanter à travers une aventure musicale dont les visuels sont inspirés du Magicien d'Oz, livre de Frank Baum dans lequel figure la fameuse route de brique jaune qui a inspiré son album de 1973. Elle couvre cinquante ans d'une carrière fourmillant de tubes tels Benny and the Jets, Crocodile Rock ou Candle In The Wind.





Cœur de Pirate de son côté sera elle aussi en France cet été du côté de La Rochelle / Luxeuil Les Bains / Fleuré / Boulogne Sur Mer / Puget / Portes Les Valences / et Vence. De plus un an après l'album En Cas De Tempête Ce Jardin Sera Fermé, elle dévoile sa nouvelle, Ne M'appelle Pas à découvrir ce matin dans votre Stop ou Encore.



A GAGNER : Tout ce weekend également vos places pour le concert d'Etlon John le 20 Juin prochain à Paris !



Rendez-vous dès maintenant au 32 10 (0,50cts/min)

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210, ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.