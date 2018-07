Découvrez les trois polars à lire cet été en vacances

publié le 09/07/2018 à 12:17

Le premier polar que nous vous conseillons et qui assurément vous fera passer un moment très agréable s'appelle Le Prince de Cochinchine, paru le 18 octobre 2017. C'est un livre de Jean-François Parot, le créateur des enquêtes de Nicolas Le Floch, décédé le 23 mai dernier.



Inspiré comme toujours d'un évènement authentique, le livre nous raconte la négociation en 1787 d'un traité d'alliance entre la Cochinchine, l'actuel Vietnam, et Louis XVI. Mais les ennemis de ce traité lancent un vaste complot que Nicolas Le Floch tente de contrecarrer au fil de multiples épreuves, y compris son incarcération à la Bastille.

Jean-François Parot y mêle comme personne la grande Histoire ainsi que la fiction et nous régale de l'élégance de son style à la manière du 18ème siècle, qu'il manie de main de maître.



Un bonheur de lecture

Aujourd'hui parti, il nous reste le bonheur de lire ou relire son œuvre, la 14ème enquête de Nicolas Le Floch, publiée chez Jean-claude Lattès. À noter que les 13 précédentes sont toutes disponibles en poche chez 10/18.



Couverture du livre "Le prince de Cochinchine" Crédit : JC Lattès

Deuxième polar à lire cet été et dans un tout autre genre, La Terre des morts de Jean-Christophe Grangé, pionnier incontesté du thriller français. Ouvrir un livre de Grangé, c'est plonger en enfer, ici celui du sexe extrême.



Une lecture captivante

Dans sa forêt réelle, comme il dit, Grangé imagine le meurtre de strip-teaseuses, adeptes de ces jeux sexuels extrêmes et victimes d'un prédateur redoutable que son flic, Stéphane Corso, formidable personnage, lui-même torturé et tenté par le mal, va traquer sans relâche. La lecture est captivante jusqu'à la terreur, à la suffocation. L'auteur ose tout avec son lecteur. La Terre des morts est un Jean-Christophe Grangé de haute-volée.



"La Terre des morts" de Jean-Christophe Grangé Crédit : Albin Michel

Et enfin, on termine avec un roman espagnol, Tout cela je te le donnerai, de Dolorès Redondo. Manuel, écrivain à succès homosexuel, découvre après la mort de son compagnon dans un accident de la route, sa belle-famille, des aristos hautains et rétrogrades.



Un remarquable suspense

Il doute de la version accidentelle de la disparition de son ami et mène l'enquête. Dolorès Redondo signe un remarquable suspense sur les secrets familiaux, dans lequel, la vérité triomphera, bien sûr. Un polar édité au Fleuve et publié chez Albin Michel.

"Tout cela je te le donnerai" de Dolores Redondo Crédit : Fleuve Eds

Une