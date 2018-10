publié le 26/10/2018 à 10:55

Vers 4 heures du matin, une photo du président de la République en petite tenue s'est répandue sur les sites officiels. Les militaires de la cyberdéfense - qui veillent en permanence sur ce qui se passe sur la toile - ont d'abord cru à une blague en interne. Mais ils ont dû se rendre à l'évidence, il s'agit bien d'une attaque en ligne.





Et le pire dans ces cas-là, ce n'est pas tant la photo, qui semble être un montage grossier, mais la sécurité des réseaux informatiques. L'un des scénaristes se fait appeler la source. Il travaille pour la cyberdéfense nationale et c'est lui qui a eu l'idée de cette bande dessinée. "Derrière quelque chose d'insignifiant dans la cyber se cache souvent la pénétration de réseau, l’infiltration par des adversaires, dont on va découvrir, progressivement et souvent tardivement, les impacts sur nos structures", a-t-il confié au micro de RTL.

Et derrière la photo du Président en slip, c'est un virus beaucoup plus dangereux qui va se répandre. Rapidement, un pilote de Rafale perd le contrôle de son avion, son ordinateur de bord ne répond plus. Il ne faut surtout pas que cela se sache sous peine pour la France de faire une croix sur le contrat de vente des Rafales à l'Inde. À l'Élysée comme à Balard, le nouveau site du ministère de la Défense, c'est l'alerte rouge, les réunions de crise s’enchaînent.

Quoi de mieux qu'un journaliste pour désamorcer la bombe ?

Afin de créer un bel écran de fumée, on invite un journaliste pour qu'il puisse réaliser un reportage à la gloire des armées. "En général, c'est redorer le blason, c'est-à-dire : vite masquer un incident gênant, montrer que tout va bien", a expliqué l'un des scénaristes.



Sauf que le journaliste à qui on fait appel n'est pas le Corniaud qu'ils imaginaient. À l'inverse, on va découvrir avec lui les jeux de pouvoir, les batailles d'egos qui peuvent exister entre les directeurs de cabinets, hauts gradés et autres spécialistes de la communication de crise. C'est parfois très exagérée mais il y a beaucoup d'humour. Une des grandes forces de cet album, c'est le mélange en permanence entre le vrai et le faux.



Cyberfatale, édité chez Rue de Sèvres, est une excellente bande dessinée, c'est l'album RTL du mois d'octobre 2018.

