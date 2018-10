publié le 08/07/2018 à 09:19

Quand il meurt dans le grand incendie de Nantucket en juillet 1847, le capitaine Stewart Fleming laisse trois fils : Mercator, Michaël et Nicolas. Plus une moitié d’un navire baleinier baptisé le Freedom. Le reste appartient aux Quakers de Nouvelle-Angleterre, ils sont durs en affaires et pourraient exiger le remboursement de leurs prêts.



Par un heureux hasard, la baleine se fait rare, mais pas l’or. L’or de Californie, qui ruisselle des montagnes et dont s’inquiète le président Polk dans son message à la Nation : "Dans ces territoires, dit-il, la quasi-totalité de la population mâle a pris la direction des zones minières. Les navires qui accostent sont abandonnés par leurs équipages et leurs voyages interrompus faute de marins". Il n’y a plus une pioche ou une pelle à vendre de New York à Valparaiso. C’est la ruée, à laquelle se joignent les trois frères Fleming. Direction San Francisco, avec le Freedom, en tournant le redoutable cap Horn. À bord, une poignée de malheureux embarqués dans les ports du Nord Est. 70 dollars l’aller-simple pour l’Eldorado californien.

Un voyage sans retour qui va durer plusieurs mois ; et pour lequel embarque aussi Michel Moutot, scribe très inspiré de cette formidable aventure. À croire que dans une autre vie, il a été harponneur, chercheur d’or ou scieur de long ! Car, c’est finalement dans la coupe des gigantesques séquoias de Californie que la fratrie Fleming va faire fortune ; avant de poursuivre, toujours plus au Nord, jusqu’en mer de Béring. Parfait archétype du roman d’aventures, Séquoias est un vrai bonheur de lecture qui pose, entre autres, une question très angoissante : comment, en seulement deux siècles, l’homme blanc est-il parvenu à saccager la planète à ce point ?

"Séquoias" de Michel Moutot est dans "C'est à lire" Crédit : éditions du Seuil

Séquoias, de Michel Moutot, est paru aux éditions du Seuil