publié le 29/01/2017 à 10:02

Pendant vingt ans, il n'a plus écrit une ligne et c'était bien dommage. Wessel Ebersohn se consacrait à la construction de son pays, l'Afrique du Sud post apartheid. Les travaux doivent être finis puisque revoici – enfin ! - l'auteur de La Nuit divisée, l'un des plus puissants romans jamais écrits sur l'avant Mandela… Réapparaît donc aujourd'hui le psychiatre Yudel Gordon, toujours aussi iconoclaste et critiqué par ses chefs du système pénitentiaire sud-africain.



Avec lui, sa grande amie, la juriste Abigail Bukula, également en délicatesse avec sa hiérarchie de Pretoria. Elle a six mois de congés à prendre et n'est pas du genre à faire les boutiques. Elle répond donc à l'appel désespéré d'un avocat de Harare qui l'alerte sur la très inquiétante disparition de sept opposants au régime de Mugabe. La suite se passe au Zimbabwe. Et la suite est terrifiante. Car l'ex-Rhodésie de Robert Mugabe, c'est l'antichambre de l'enfer… Répression politique et torture à tous les étages, semi-famine généralisée, terreur permanente et chasse impitoyable aux derniers Blancs du pays. Mais Abigail Bukula est une pointure en Afrique du Sud et en plus, c'est un vrai bulldozer. Les flics de Mugabe auront du mal à l'écarter du chemin qui mène à la vérité sur le sort des sept disparus…



La Nuit est leur royaume de Wessel Ebersohn, est un immense polar politique. Et la confirmation que s'il y a un endroit au monde où ne pas mettre les pieds pour faire du tourisme, c'est bien le Zimbabwe. Si on va là-bas, c'est pour se battre, comme Yudel et Abigail. Gagneront-ils ? Vous le saurez en lisant La Nuit est leur royaume de Wessel Ebersohn. C'est magnifique et c'est paru chez Rivages.