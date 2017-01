C'est à lire : "Chaleur" de Joseph Incardona

REPLAY - Joseph Incardona signe une oeuvre dramatique dans un sauna finlandais.

par Bernard Poirette publié le 22/01/2017

À 110 degrés Celsius, le corps humain commence à fondre. C'est pourtant l'effarante température de départ du championnat du monde de sauna, à Heinola, en Finlande. Et bien sûr, on rajoute de l'eau sur les pierres… Résultat : comme depuis trois ans, les 102 concurrents des premières heures ne sont plus que quatre en finale, trois jours plus tard. Dont le triple champion du monde Niko Tanner, 1,89 m, 110 kilos, acteur porno finlandais. Et son meilleur ennemi : l'ancien militaire russe Igor Azarov, 1,59 m, 58 kilos.



Trois fois second, Azarov s'est juré de gagner cette année. D'autant qu'il est condamné : le crabe l'a rattrapé. Autant sortir en beauté. Pour cela, le Russe est prêt à tout. Je dis bien : à tout. Pour sa part, Tanner a décidé de raccrocher : c'est son dernier championnat. Et donc, pas question de finir second. C'est donc là, dans le huis clos inhumain d'un sauna finlandais et devant des centaines de spectateurs que se déroule ce qu'il faut bien appeler une tragédie : des hommes évacués, sans connaissance, en état de syncope, la peau cloquée et brûlée au rouge, sous les hurlements d'une foule qui en redemande.



Vous en voulez plus ? Pas de problème. Joseph Incardona est là pour ça. Pour vous faire plonger au fond de l’abîme, dans trois mètres carrés. A 110 degrés. Si vous acceptez de le suivre, je vous fiche mon billet que le sauna pour vous, c'est TERMINÉ.