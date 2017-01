C'est à lire : "Prendre les loups pour des chiens" d'Hervé le Corre

REPLAY - Hervé le Corre signe un roman au cœur de l'angoisse et du suspense.

par Bernard Poirette publié le 15/01/2017 à 11:00

Après cinq ans de trou pour un braquage foiré, Franck sort de la centrale de Gradignan, près de Bordeaux. Son frère Fabien n'est pas là pour le récupérer. "Il a des affaires en Espagne", lui explique Jessica, qui l'attend sous la flotte. Ah… Jessica…. Tout ce qu'il faut là où il faut et qui le sait très bien. Vous imaginez l'effet sur un type de 25 ans qui sort de cabane. Mais pas touche ! Jessica, c'est la copine de Fabien, alors rideau. Et donc direction un bled improbable des Landes girondines, dans la famille de Jessica, en attendant le retour de Fabien.



Le père fait dans la bagnole volée, la mère picole et la gamine Rachel ne dit pas un mot. Ah et puis j'oubliais Goliath, une saleté de clébard tueur pour monter la garde sur tout ce beau monde. "Salut, Franck. Tu veux une bière fraîche ?" Au-delà des salutations et des risettes, comment imaginez-vous que ça puisse tourner bien ? D'autant que l'auteur s'appelle Hervé le Corre et que son fond de commerce, ce n'est pas vraiment Oui-oui au pays des jouets. Rappelez-vous son chef-d'œuvre Après la guerre, il y a trois ans. Ça c'est grand aussi. Plein de non-dits et de menaces latentes, de violence contenue ou explosive, d'espoirs déçus et de terreur bien réelle.



C'est tout simplement ma-gni-fique. Et la formidable écriture de le Corre n'est pas pour rien dans cette réussite magistrale. Allez, assez causé. Il est temps de lire Prendre les loups pour des chiens, d'Hervé le Corre, qui vient de paraître aux éditions Rivages. Si vous n'êtes pas dérangés, vous en sortez dans 5 heures, claqués au mur mais heureux comme un gagnant du loto.