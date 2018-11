Blake et Mortimer reviennent avec "La vallée des immortels"

publié le 15/11/2018 à 09:31

Les deux inséparables amis sont de retour. Dans ce nouvel album intitulé La Vallée des Immortels, le 25ème, les deux personnages créés par Edgar P. Jacobs en 1946 visitent Hong Kong. L'histoire, découpée en deux parties, se situe entre les premiers tomes du Secret de l'espadon et les deux tomes du Mystère de la Grande Pyramide.



Comme les autres aventures de Blake et Mortimer, La Vallée des Immortels revisite l'histoire en s'interrogeant sur ce qu'il aurait pu se passer si.... Cette fois, l'histoire prend forme après la troisième guerre mondiale, engagée et perdue dès la fin de la seconde par un dictateur tibétain, les personnages atterrissant à Kai Tak à la fin des années 1940 pour combattre Xi-Li, un seigneur de la guerre chinois.

Celui-ci va profiter du chaos laissé par la fin de la guerre et la lutte grandissante ente Mao et Chiang Kai-shek pour tenter de mettre la main sur un manuscrit d'une rareté absolue. Les plus fidèles lecteurs de Blake et Mortimer retrouveront quelques-uns des ingrédients qui ont su assurer la renommée de la saga du dessinateur belge : la grande aventure, l'exotisme - ici représenté par les ruelles dangereuses de Hong-Kong - et la science-fiction, le tout relevé par quelques figures de traîtres et par un Olrik plus machiavélique que jamais.

"Il est indispensable de varier les thèmes et les lieux de l'action d'un récit à l'autre, sinon le lecteur risque de s'ennuyer", a expliqué Yves sente, scénariste de la bande dessinée.



Blake et Mortimer : La Vallée des Immortels est à découvrir dès le 16 novembre 2018.



Couverture de "Blake et Mortimer : La vallée des immortels" Crédits : Dargaud | Date : 13/11/2018 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Couverture de "Blake et Mortimer : La vallée des immortels" Crédits : Dargaud | Date : Les dessins sont très tavaillés Crédits : Dargaud | Date : Les planches bénéficient d'un soin tout particulier Crédits : Dargaud | Date : Deux nouveaux dessinateurs ont été recrutés Crédits : Dargaud | Date : "Blake et Mortimer : La vallée des immortels" est à découvrir dès le 16 novembre 2018 Crédits : Dargaud | Date : 1 / 1 < > +