Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 20/06/2019

Et si le premier voyage sur la lune avait eu lieu au XIXe siècle ? En 1869, soit cent ans pile avant l'arrivée de l'homme sur la lune, Jules Verne sort Autour de la lune, qui fait suite à De la Terre à la lune, publié 4 ans plus tôt. Pour célébrer les 50 ans du premier pas de l'homme sur la lune, le 21 juillet 2019, les éditions des Saints-Pères ont décider de sortir en librairie le manuscrit de ce célèbre roman, très en avance sur son temps.

Le document est aujourd'hui conservé au musée Jules Verne de Nantes, soigneusement numéroté et rédigé. Il est donc parfaitement lisible, ce qui n'est pas toujours le cas pour un document original. Dans les marges, apparaissent des corrections de Jules Verne et parfois des annotations de son éditeur Pierre-Jules Hetzel.

Passionné de sciences, l'auteur de Vingt mille lieues sous les mers s'appuie sur les connaissances les plus avancées de son époque, comme le rappelle dans un commentaire qui accompagne la publication du manuscrit d'Autour de la lune, Jacques Crovisier spécialiste des comètes à l'Observatoire de Paris. "Il y a des livres qu'il a compulsés et il a aussi eu des conseillers, comme son cousin [...] qui était un professeur de mathématiques au lycée Henri-IV", explique le scientifique au micro de RTL, avant d'ajouter : "C'est surtout lui qui a conseillé Jules Verne pour ses romans lunaires."

Cette nouvelle parution d'Autour de la lune est accompagnée des dessins réalisés pour la première édition illustrée du roman et on y voit en effet le vaisseau posé sur l'eau. Une embarcation toute proche vient recueillir les astronautes, une image incroyablement ressemblante aux photos du retour de l'équipage d'Apollo 11.



Autour de la lune est donc publié pour la première fois aux éditions des Saints-Pères. À publication exceptionnelle, prix exceptionnel : 170 euros. Cependant, vous pouvez aussi lire ou relire cette histoire et le volume précédent, De la Terre à la lune, en Livre de Poche pour la modique somme de 5 euros 30.

