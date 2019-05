Pourquoi la Lune est-elle en train de rétrécir ?

publié le 17/05/2019 à 05:14

Saviez-vous que notre Lune rétrécissait ? En quelques centaines de millions d'années, elle aurait ainsi perdu plus de 50 mètres de diamètre, à cause du refroidissement de son centre. C'est ce que révèle une étude de la Nasa publiée lundi 13 mai.



Selon l'agence spatiale américaine, notre satellite serait comparable à un raisin qui se contracte et se sèche. Mais "contrairement à la peau souple d'un raisain, la croûte de la surface de la Lune est cassante : elle se brise lorsque la Lune rétrécit", donnant ainsi des failles telles que les failles sismiques que l'on trouve sur Terre.

"Notre analyse fournit la première preuve que ces failles sont toujours actives et risquent de produire des tremblements de lune, alors que la Lune continue de se refroidir et de rétrécir progressivement", précise Thomas Watters, scientifique senior au Centre d'études terrestres et planétaires du Smithsonian's National Air and Space Museum de Washington. "Certains de ces tremblements de lune peuvent être assez forts, environ 5 sur l'échelle de Richter", ajoute-t-il.

Des collines de plusieurs mètres de haut

Thomas Watters est l'auteur principal d'une étude qui a analysé les données des quatre sismomètres placés sur la Lune par les astronautes Apollo. Environ 28 séismes (entre 2 et 5 sur l'échelle de Richter) ont été enregistrées entre 1969 et 1977.



Ces failles, qui mesurent généralement plusieurs dizaines de mètres de haut et s'étendent sur plusieurs kilomètres de long, ont posé des problèmes aux astronautes des missions Apollo qui se sont rendus sur la Lune.



Ainsi, Eugene Cernan et Harrison Schmitt, partis avec la mission Apollo 17, ont dû zigzaguer avec leur rover lunaire entre les collines formées dans la vallée de Taurus-Littrow, en 1972.

Les collines en formation dans la vallée de Taurus-Littrow, pas loin du site d'atterrissage de la mission Apollo 17 en 1972 Crédit : NASA / GSFC / Arizona State University / Smithsonian

Le danger des séismes reste encore à déterminer

Parmi les images récupérées par la Nasa, des traces de chute de bloc de pierre sont observables, ainsi que la naissance de nouvelles failles, encore jeunes mais déjà bien marquées. Selon Renee Weber, sismologue planétaire au Marshall Space Flight Center de la Nasa, "l'établissement d'un nouveau réseau de sismomètres sur la surface lunaire devrait être une priorité pour l'exploration humaine de la Lune, à la fois pour en apprendre davantage sur l'intérieur de la Lune que pour déterminer l'ampleur des dangers des séismes".



La Lune est la prochaine destination des astronautes de la Nasa. Les États-Unis souhaitent y envoyer, en 2024, un nouvel équipage, dont une femme pour la première fois. En plus de la Nasa, plusieurs entreprises privées telles que le géant Amazon de Jeff Bezos, travaillent déjà sur le futur voyage de la première mission, nommée Artemis.